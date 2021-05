Tassi: “E’ una stagione deludente rispetto alle attese. Miha? Non credo voglia andare via”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi ha commentato il pareggio di ieri del Bologna , ottenuto contro in rimonta contro il Verona al Bentegodi:

"Per dovere professionale, il Bologna deve rimanere concentrato fino all'ultima giornata di campionato. Poi soggettivamente è chiaro che alcuni giocatori ci riescano meglio, come Palacio, e altri un po' peggio. Lui riesce ad unire lavoro e passione, e anche per questo riesce ad esprimersi meglio: si vede che si diverte a fare il suo lavoro, nonostante l'età avanzata".