Tassi: “Bologna frizzante a Milano. Saputo? Più interventismo non guasterebbe”

"Saputo delega? Donadoni ha fatto capire di non aver potuto interloquire con il presidente come avrebbe voluto, ma funziona così a volte, si mettono figure intermedie a gestire le situazioni - le sue parole - Lo stile imporrebbe che il presidente ci mettesse la faccia in maniera diretta ma il carattere di Saputo è particolare. Il calcio è una azienda complicata, fare previsioni è ancora più difficile, i valori sono da definire, è uno sport aleatorio e costituisce un fascino e un limite. Saputo si tiene abbastanza al largo, resta nella sua orbita e ha il pregio e il difetto di fidarsi di collaboratori stretti. Forse un po' di interventismo sarebbe raccomandabile"