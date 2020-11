Tacopina: “Voglio riportare il Catania in A”

Grande catalizzatore di consensi e grande generatore di entusiasmo, Joe Tacopina si appresta a guidare il Catania, sua quarta squadra italiana dopo Roma, Bologna e Venezia. L’avvocato americano ha già parlato di Serie A, categoria in cui il Catania merita, secondo lui, di stare.

“Voglio riportare il Catania in A – ha dichiarato Tacopina, come si legge su Tmw – Questo club è tra i più importanti in Italia e dobbiamo riportarlo dove legittimamente dovrebbe stare. La città e i tifosi sono fantastici, il nostro progetto è stato accolto con fiducia e penso che questa sarà la più grande epoca del Calcio Catania. Sono onorato di farne parte”.