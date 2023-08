Svolta a Casteldebole: ecco la tribunetta

Come sottolinea il Resto del Carlino, le ruspe sono al lavoro in via Casteldebole e per i tifosi sarebbe in arrivo una preziosa innovazione. A bordo campo, dove è presente la storica collinetta, è già stato tolto l'albero che oscurava la visuale, dovrebbe sorgere una nuova tribunetta. Fino al 2016 era presente una tribuna al Galli, ma non sul campo principale e da allora chi ha voluto assistere ad una partita della primavera o ad un allenamento ha dovuto stazionare sulla famosa collinetta. Ma ora potrebbe sorgere una tribuna.