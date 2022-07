Svanberg si presenta al Wolfsburg: “Qui per crescere e tornare in Europa”

Prime parole da giocatore del Wolfsburg per Mattias Svanberg, acquistato a titolo definitivo dal Bologna per circa 10 milioni di euro. Il club tedesco, dodicesimo nell'ultima Bundesliga, punta in alto e anche lo svedese spera nel ritorno in Europa:

"Ho capito da subito quanto mi volesse il Wolfsburg, è stato molto importante per me - le sue parole - Ci sono qui tutte le condizioni per crescere ancora come giocatore e voglio aiutare la squadra ad ottenere successi. Darò il massimo, voglio giocare al meglio in Germania e, perché no, giocare anche in Europa".