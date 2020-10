Surkis smentisce il Bologna

Il presidente della Dinamo Kiev, Ihor Surkis, si è espresso così su Supryaga: “Il ragazzo non è in vendita, non ascoltate Mihajlovic, agenti, affaristi e altre persone che non sono informate sull’argomento. La nostra società non ha mai ricevuto un’offerta ufficiale per Supryaga e se dovesse arrivare farei di tutto per trattenerlo perchè abbiamo la necessità di raggiungere i nostri obiettivi”. Probabilmente l’imprenditore ucraino fa riferimento a una proposta scritta, perchè i dirigenti del Bologna hanno più volte parlato con i procuratori dell’attaccante: Sasha Iakovenko e Leonardo Limatola. Inoltre si sono anche avvalsi della collaborazione di un avvocato amico del presidente della Dinamo.

Vanno comunque fatte 2 considerazioni: innanzitutto, i dirigenti rossoblù hanno tentennato troppo perchè se avessero offerto a Surkis le cifre di cui si parla ora (10 milioni più 2 di bonus) un mese e mezzo fa, ora il ragazzo vestirebbe di rossoblù; la seconda, nel momento in cui dici “Supryaga alle nostre condizioni o nessun altro” sai già che questo giocatore non sarà mai tuo, soprattutto dopo una convocazione in nazionale e un gol in Champions League a 20 anni.

Fonte: Il Corriere dello Sport