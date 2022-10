Striscione a Casteldebole: “Saputo, dove diavolo sei?”

Dopo i fischi nelle recenti partite casalinghe, gli incontri a Casteldebole tra delegazione del tifo e squadra e qualche duro striscione allo stadio, oggi è stato il turno di Joey Saputo, finito nel mirino dei tifosi per la sua assenza da Bologna. Il presidente è infatti stato il bersaglio di uno striscione firmato Curva Andrea Costa sistemato al di fuori della recinzione del centro tecnico. Lo striscione è eloquente 'Where the hell are you Mr President?, ovvero 'dove diavolo sei, signor presidente?'.