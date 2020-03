Con la sospensione del campionato fino al 3 di aprile, la Serie A salterà altri due turni di campionato – a marzo è prevista anche la sosta per le nazionali – questo significa che, in caso di ripresa una volta terminata l’emergenza, sarà necessario stilare il calendario da qui alla fine. Attualmente non tutte le formazioni hanno disputato le 26 partite in programma fino a qui e ci sono partite come Inter-Samp non ancora calendarizzate.

