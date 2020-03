Stipendi calciatori – Il Bologna attende la decisione collettiva

Il Bologna attende gli sviluppi della Lega Calcio sull’iniziativa di tagliare lo stipendio ai calciatori per dare fiato alle casse dei club di Serie A.

Come riporta il Resto del Carlino, il Bologna attenderà la fine della concertazione collettiva tra Lega A, Aic e Assoallenatori e poi agirà di conseguenza. Se i vertici del calcio sceglieranno la strada degli taglio degli stipendi anche il club rossoblù chiederà ai propri tesserati una decurtazione del 20 o 30%. Qualche società, intanto, si è già mossa. In casa Juve Chiellini ha già proposto la riduzione degli ingaggi della rosa per venire incontro al club. La Lega dunque riflette in questo weekend per allestire un piano da consegnare all’Aic, con le società che hanno tempo fino a maggio per saldare gli stipendi di marzo.