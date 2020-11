Bologna, Schouten tra i migliori in Serie A su due statistiche: ecco quali

Dopo 7 giornate di campionato arriva la seconda sosta ed è tempo di dare un’occhiata alle statistiche. Kickest ha raccolto una serie di dati e su due speciali classifiche c’è un rossoblù ai vertici.

Si tratta del mediano olandese Jerdy Schouten che si trova al secondo posto per dribbling riusciti con 19, dietro a De Paul con 20. Il centrocampista del Bologna è invece al primo posto della graduatoria ‘palloni rubati’ con 74. A confermare le ottime prestazioni del centrocampista, pescato in Olanda a due soli milioni di euro, ci sono dunque due statistiche importanti che lo rendono perno imprescindibile per il Bologna di Mihajlovic.