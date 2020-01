Stadio – Mihajlovic ne vuole 50

Bologna a quota 27 punti dopo 21 partite, ma sono 57 da gennaio 2019 ad oggi.

E’ tempo di provare a fissare obiettivi tangibili a livello di punti e Sinisa Mihajlovic avrebbe individuato in 50 il bottino da raggiungere a fine stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio titolando: “Sinisa ne vuole 50″ – si legge in prima pagina – L’obiettivo è arrivare dietro alle grandi facendo 6 punti in più dell’anno scorso”.

In taglio basso il mercato, si parla di Coentrao: “E’ l’ex Real Madrid la possibile idea a parametro zero”