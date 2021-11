Stadio – Viola alza i giri del motore

Esordio contro il Venezia

Non scendeva in campo, infatti, dallo scorso maggio giocò 58 minuti nella sconfitta del Benevento contro l’Atalanta. Arrivato a ottobre da svincolato ha avuto bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione fisica ma dopo un mese di lavoro con lo staff del Bologna ora è finalmente pronto per giocare e dare il suo contributo. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma sicuramente potrebbe tornare utile a Mihajlovic a partita in corso vista l’emergenza a centrocampo.