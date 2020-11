Stadio – Un Bologna alla… De Zerbi

Sinisa Mihajlovic sta già lavorando alla prossima gara contro il Napoli. Per farlo ha studiato i suoi prossimi avversari nella partita contro il Sassuolo, soffermandosi soprattutto sul cambio di strategia di Roberto De Zerbi che, a fine partita, ha dichiarato: “Ho fatto il possibile affinché i miei difensori non lasciassero tanto campo alle spalle, rendendomi conto delle caratteristiche del Napoli e dei suoi giocatori”.

Nonostante il tecnico dei neroverdi abbia anche cambiato modulo, proponendo una difesa a tre, Sinisa non è intenzionato a variare il suo 4-2-3-1, ma è facilmente intuibile di come non chiederà ai suoi di andare a prendere alti gli avversari, non assecondando il gioco del suo amico Rino Gattuso. Un Bologna in piena emergenza è chiamato dunque a una grande impresa, servirà una squadra più aggressiva, attenta e applicata, con la voglia di sporcare le trame di gioco del Napoli, tutte qualità che si sono intraviste contro il Cagliari e che dovranno essere confermate domenica.

Fonte-Stadio