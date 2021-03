Stadio – Tomiyasu sfida il maestro Yoshida

Il recupero di Tomiyasu, insperato fino a qualche giorno fa, permette il confronto tra lui e il suo maestro: Yoshida.

Il recupero del giapponese non è però l’unica bella notizia per Mihajlovic, che ieri ha visto lavorare parzialmente con il gruppo anche Mitchell Dijks, che sembra si stia mettendo alle spalle l’infortunio al muscolo pettineo. Anche Hickey migliora, e se non con la Samp, lo scozzese dovrebbe tornare contro il Crotone. Nonostante sia Tomi che Mitch siano tornati parzialmente in gruppo, lo staff monitora costantemente le loro condizioni. Nel caso che il difensore nipponico dovesse farcela contro la Doria, la sfida sarà con il compagno di nazionale e di reparto Yoshida, capitano del Giappone. Un ruolo che il giovane Tomiyasu ambisce in futuro, rubando i segreti del suo maestro che domenica invece affronterà da avversario.

Fonte-Stadio