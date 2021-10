Stadio – Theate in nazionale maggiore: il Bfc dovrà versare 100mila euro in più

Il giovane difensore convocato dal c.t. Martinez

Le ottime prestazioni del difensore in questa prima parte di stagione non solo hanno fatto innamorare i tifosi rossoblù ma hanno anche convinto il c.t. Roberto Martinez ha convocarlo per la prima volta in nazionale maggiore. Per questo motivo però, il Bologna dovrà versare 100 mila euro in più nelle casse dell’Ostenda, squadra dalla quale ha acquistato Arthur in estate, per un bonus che prevedeva 100 mila euro per ogni convocazione in nazionale fino a un massimo di 5 chiamate per un totale di 500 mila euro. La prestazione con la Lazio ha messo in luce tutte le qualità del giovane difensore. Theate si era già inserito bene negli schemi del Bologna, ora il cambio di modulo di Sinisa, passato alla difesa a tre, favorirà maggiormente la crescita del ragazzo.