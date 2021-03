Stadio – Svanberg oro del Bologna: ecco il prezzo

Il Bologna ha fissato il prezzo di Mattias Svanberg per il prossimo mercato. 25 milioni è la cifra di base che servirà per acquistarlo e si tratterebbe di un’enorme plusvalenza dato che Bigon lo pagò 4.5 milioni dal Malmoe.

Al momento un’offerta è arrivata solo dal Milan che a gennaio aveva offerto 15 milioni, ma il Bologna aveva rilanciato a 20 e i dialoghi si erano interrotti. In questi mesi, però, Svanberg è notevolmente cresciuto, è diventato un centrocampista completo in entrambe le fasi di gioco e la partita contro la Sampdoria ne è l’esempio. Inoltre ha trovato quella continuità che finora gli era mancata e il suo valore è cresciuto. Svanberg sa essere devastante quando strappa, ma ha imparato anche a rincorrere, a fornire ottimi assist ai compagni e a inserirsi a luci spenti (come in occasione del secondo e terzo gol alla Sampdoria). Dopo 3 anni è diventato un tesoro per il Bologna e gli interessi delle altre squadre dal nostro campionato, dalla Premier e dalla Bundesliga sono una normale conseguenza.

Fonte: Stadio