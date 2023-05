Stadio – Spalletti e il Bologna, avversari da un quarto di secolo

Riavvolgiamo il nastro. La prima panchina in Serie A è quella dell'Empoli, a mezz'ora abbondante da Certaldo, suo paese natale. Dalla Serie C fino alla massima serie – le prime grandi qualità di Spalletti si mostrano già abbastanza evidenti. Il primo incrocio con il Bologna è quella squadra allenata da Renzo Ulivieri e condita da Roberto Baggio. Entrambe le partite di quell'annata si concluderanno con un pareggio, nonostante la differenza di organici. Poi la sfida con la Samp per l'Intertoto, in cui i rossoblù riescono a imporsi per 3-1 all'andata e si concedono il lusso della sconfitta al ritorno; si affronteranno nuovamente in campionato e la sconfitta risulterà fatale per i blucerchiati, sarà retrocessione. C'è solo il tempo per un'altra sconfitta sulla panchina del Venezia e poi il rapporto da sconfitto di Spalletti con il Bologna si concluderà. Complice il suo approdo nelle squadre più blasonate nel calcio italiano.