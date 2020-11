Stadio – Soriano, il leader creato da Mihajlovic

E’ Roberto Soriano il leader e l’ago della bilancia del Bologna.

Il trequartista ha ritrovato Mihajlovic dopo l’esperienza alla Sampdoria, dove il tecnico serbo lo lanciò definitivamente consentendogli di approdare al Villareal nel 2016. Dopo sette anni i due si sono ritrovati a Bologna e il binomio è solidissimo. Nel gennaio 2019 il Bologna di Inzaghi era in difficoltà e Soriano lo era altrettanto a Torino, quando Tinti gli comunicò che Bigon lo avrebbe voluto in rossoblù non ci ha pensato un attimo. Poi l’esonero di Pippo e l’arrivo di Mihajlovic: festa per tutti. Soriano ha continuato a migliorare ed elevare il proprio rendimento, trovando numeri post Covid impressionanti. In totale, da quando è a Bologna, Soriano ha giocato 56 partite segnando 11 gol.

Fonte Stadio.