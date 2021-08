Stadio – Soriano, Barrow e Orsolini a parte

Baldursson invece in parte con il gruppo. E giovedì c'è il Liverpool in amichevole

Con lui, anche Roberto Soriano e Musa Barrow, ma se il gambiano non ci sarà contro il Liverpool giovedì in amichevole, per i due italiani il discorso è diverso. Perchè sia l'esterno che il trequartista rossoblù dovrebbero esserci in Francia, lavorando a parte per precauzione. In gruppo, seppur parzialmente, si è rivisto Andri Baldursson, che ha lavorato prima con i compagni, poi da solo con Arnautovic. Oggi la squadra continuerà la preparazione al match di giovedì con una doppia seduta di allenamento, una alla mattina e una al pomeriggio, mentre domani dopo la seduta mattutina si partirà verso Evian.