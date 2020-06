Stadio – Skov Olsen si ferma, oggi gli esami

Il primo rossoblu costretto a fermarsi per problemi muscolari è Andreas Skov Olsen. L’esterno danese ha accusato un forte risentimento alla coscia destra nella giornata di ieri. Una situazione che mette a rischio la sua ripresa contro il Bologna. Si pensa infatti che l’esterno possa dare forfait insieme agli squalificati Bani, Schouten e Santander.

Il resto del Bologna ha ricominciato ad allenarsi dopo due giorni di riposo, in avvicinamento alla sfida contro la Juventus. Mihajlovic sta lavorando all’undici titolare da mandare in campo contro i bianconeri. Barrow nella partitella ha ricoperto ancora il ruolo di prima punta, con Palacio che sembra indirizzato verso la panchina. Medel ha invece saltato la partitella, ma sembra ancora favorito per il ruolo di titolare al fianco di Poli.