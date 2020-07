Stadio – Skov Olsen di nuovo titolare?

Potrebbe essere ancora il momento di Skov Olsen in casa Bologna. Sinisa ci sta pensando a fondo e potrebbe confermarlo titolare anche contro il Lecce. Al danese non è mai successo quest’anno di essere schierato titolare per due incontri di fila. Ieri a Casteldebole è stato provato nel probabile undici di domani, con i dubbi che verranno sciolti solo oggi dopo la rifinitura. Possibile nuova panchina quindi per Orsolini.

Sulla tre quarti insieme a Skov Olsen ci saranno Soriano e Barrow, con Palacio ad agire come unica punta. Il duo in mediana sarà invece composto da Medel e Svanberg, vista l’ottima prestazione del danese a Bergamo. Scelte obbligate invece in difesa. Dijks torenrà a sinistra al posto di Krejci, i due centrali saranno Denswil e Danilo, mentre a destra agirà Mbaye, davanti alla porta di Skorupski.