Stadio – Skorupski è una certezza. E può ancora migliorare

Legame solido, 105 gare in 4 anni. Con Sinisa continuerà a lavorare per migliorare nel gioco con i piedi

Il Bologna , dopo aver perso Da Costa , sta pensando di mandare in prestito Ravaglia in Serie B.

Toccherà a Skorupski prendere dunque in mano l'intero reparto portieri, come un vero numero uno. Mihajlovic si fida di lui, anche se ha detto più volte che deve migliorare il gioco con i piedi. Il suo contratto scade nel 2023, ma quella che sta per cominciare sarà la quarta stagione in rossoblù, con 105 gare già all'attivo. Ogni anno Lukasz sembra in procinto di cambiare maglia, ma questa volta sarà diverso, visto che gode della piena fiducia sia del club che del suo allenatore, al cospetto di un buona annata. Per l'estremo difensore bolognese sarà tempo di Europei, dove parte da vice di Szczesny nella Polonia, ma potrebbe avere la sua chance di dimostrare anche al ct e alla sua nazionale di essere un portiere affidabile.