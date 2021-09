Stadio – Skorupski alza il muro

Due gare consecutive senza subire reti.

I 2 soli gol presi in tre giornate e la striscia aperta di 2 partite senza subire reti ne sono la prova. Non accadeva dal 2019: questo miglioramento però non è solo merito del portiere polacco, è l'impostazione difensiva di tutta la squadra che permette a Lukasz di essere meno bersagliato dagli avversari. Tutto questo è parte del processo di maturazione che Mihajlović vuole per il suo Bologna. Nonostante abbia subito in maniera rocambolesca due gol nella prima giornata contro la Salernitana, la maggiore attenzione difensiva richiesta da Sinisa, nelle successive due partite, ha permesso di non subire gol. Infatti, sia nella partita di Bergamo contro l’Atalanta sia contro il Verona, la prestazione difensiva della squadra è stata quasi perfetta. Tutto questo grazie anche alla maggiore esperienza del portiere polacco che ha raggiunto le 178 presenze in seria A (di cui 109 con la maglia del Bologna): queste cifre rendono Skorupski un tassello fondamentale dello scacchiere rossoblù. Per lui contratto in scadenza fra due stagione ma il Bologna sta valutando di proporgli il rinnovo.