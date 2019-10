Stadio – Sinisa vuole Ibrahimovic

Mihajlovic ha un’ammirazione immensa per l’amico Zlatan Ibrahimovic, un segreto conosciuto a tutti. Cosa meno conosciuta era il tentativo del serbo di convincere lo svedese a vestire il rossoblu. Lo ha rivelato lo stesso giocatore alla Gazzetta dello Sport. Ipotesi difficilissima, ma non impossibile. Sicuro è che il tecnico non mollerà la presa sul fenomeno svedese per cercare di convincerlo a giocare all’ombra delle Due Torri.

Per il Bologna sarebbe una sorta di risposta all’acquisto di Ribery da parte della Fiorentina. In città l’argomento tiene banco, anche perché è dai tempi di Baggio che non si vede un campione di questo livello con la maglia rossoblu. In questo Bologna il giocatore in forza ai Galaxy di Los Angeles, sarebbe ancora il fenomeno già visto in Italia con Juve, Inter e Milan. Poco importa se arriverà anche solo per 6 mesi o un anno e mezzo, la città vuole festeggiare e quale modo migliore se non ingaggiando un fuoriclasse?