Stadio – Sinisa li vuole brutti e cattivi

L’edizione odierna di Stadio apre con la cattiveria richiesta da Sinisa alla squadra. ‘Li vuole brutti e cattivi’ si legge in prima pagina.

‘Tanto ci pensa Sinisa, deve aver pensato il governo di Casteldebole nel corso di un mercato anonimo e impalpabile’ scrive Stadio, e il tecnico chiederà alla squadra di essere più cattiva. Anche in Coppa Italia ci sono stati cinque minuti di sbandamento che in Serie A probabilmente avrebbero significato gol preso: ecco perché Mihajlovic vuole subito eliminare questo problema, per ora ha usato la carota ma da qui in avanti passerà al bastone. Il Bologna esteticamente pulito deve anche diventare brutto, sporco e cattivo all’occorrenza, che significa fare gol quando ce n’è l’occasione e fare di tutto per evitarlo quando si è in difesa. Tutte cose sottolineate ieri da Sinisa alla squadra.