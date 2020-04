Stadio – Sinisa due ore in chiamata con gli sponsor: restiamo uniti

Due ore di videoconferenza tra Mihajlovic e i principali partner commerciali del Bologna. Due ore intense in cui il tecnico ha raccontato il suo ultimo anno: dalla prima a Verona, la malattia, fino alla scelta di Bologna. La chiamata fa parte di alcuni incontri organizzati settimanalmente via Skype dal club rossoblu. Un modo semplice ma efficace per tenere tutti uniti: We Are One, come recita il motto del club di Saputo.

L’assenza di eventi rischia di mandare in cortocircuito il sistema, per questo il club ha deciso di coinvolgere tutti per tenere compatto il gruppo. L’idea è di dare un grande messaggio di coesione rivolto anche ai partner commerciali. E il messaggio di Sinisa ha fatto breccia: collegato da casa con la tuta del Bologna, tutti sono rimasti affascinati da lui e dalle sue parole. Un uomo forte e genuino il cui obiettivo ora è tenere tutti uniti, dai giocatori alla dirigenza, fino agli sponsor. Ora più che mai il club di Saputo è We Are One.