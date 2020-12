Stadio – Si torna alla difesa a quattro

Ieri a Casteldebole, alla ripresa degli allenamenti, Mihajlovic ha riproposto la difesa a quattro. Il tecnico rossoblù è tornato al vecchio modulo che molto probabilmente verrà utilizzato contro la Roma domenica.

Mihajlovic ieri in allenamento ha provato la difesa a quattro con De Silvestri a destra, la coppia Tomiyasu-Danilo al centro e Hickey a completare il reparto. A centrocampo sono stati schierati Schouten e Svanberg dietro a Barrow, Soriano e Vignato. L’ex Chievo domenica potrebbe avere un chance dal primo minuto dopo il gol segnato a San Siro e le indisponibilità dei compagni. Palacio non ha preso parte a queste prove di formazione perché ha svolto un allenamento personalizzato per gestire i carichi di lavoro, così al suo posto si sono alternati Rabbi e Vergani. Medel, invece, faceva parte dell’altro schieramento come difensore nel blocco a tre insieme a Calabresi e Paz. Un modo per simulare la difesa a tre della Roma, ma anche per tenersi aperta una possibilità per il futuro. In mezzo al campo Dominguez con il recuperato Poli.

Fonte: Stadio