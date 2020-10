Stadio-Senza Santander una soluzione in meno per Mihajlovic

L’infortunio di Santander complica i piani rossoblù. Nonostante il paraguaiano non sia mai stato in cima alla lista dei desideri di Mihajlovic, il tecnico serbo adesso dovrà far a meno di un giocatore che permetteva al solito Palacio di rifiatare ogni tanto.

E per questo che Sinisa dovrà inventarsi qualcosa, escludendo un ritorno sul mercato svincolati e lasciando quindi i rumors su Mandzukic tali per via dello stipendio troppo oneroso per le casse rossoblù. A questo punto l’utilizzo di Barrow in avanti è pressoché obbligatorio, anche se la sua trasformazione richiederà tempo. Un’opzione che apre spazio per Vignato, autore di una gran prestazione contro la Reggina in coppa. Nonostante la situazione di emergenza, contro il Cagliari difficilmente non vedremo Rodrigo e Musa insieme, ma questi allenamenti chiariranno la situazione.

Fonte-Stadio