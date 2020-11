Stadio – Schouten, un giocatore meraviglioso da vedere

Il Bologna nell’estate 2019 ha acquistato Jerdy Schouten per 2 milioni dall’Excelsior. Il centrocampista olandese si è rivelato un ottimo acquisto e il merito dell’operazione va dato a Bigon.

Inizialmente Mihajlovic aveva qualche perplessità sul ragazzo che, però, non si è mai arreso e ha continuato a lavorare per conquistare Sinisa e un posto da titolare. Nel giro di poco tempo si è ritagliato sempre più spazio e ora è imprescindibile per il centrocampo rossoblù. C’è chi lo paragona a Busquets del Barcellona per la sua capacità di interdizione o chi in passato l’ha accostato a Fabregas, ma Schouten non si fa abbagliare da queste luci. In Olanda, l’ex calciatore Van Der Vaart, l’ha definito un giocatore meraviglioso da vedere. Per Schouten resta da conquistare il ct della sua nazionale, Franck De Boer e anche per questo motivo il centrocampista continuerà a lavorare sodo e a incantare tutti.

Fonte: Stadio