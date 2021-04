Stadio – Schouten, Svanberg e Dominguez: Sinisa tiene tutti sotto pressione

I tre centrocampisti sono sempre in competizione: a Roma ballotaggio Svanberg-Dominguez

Tocca ancora una volta a loro: Schouten , Svanberg e Dominguez dovranno prendersi la scena del centrocampo rossoblù anche a Roma . E' una competizione che giova alla squadra, quella dei centrocampisti rossoblù, e che si rinnova in ogni partita.

Sinisa Mihajlovic è riuscito a trovare un equilibrio tra i giovani mediani rossoblù, rendendo tutti indispensabili e alternandoli a seconda delle caratteristiche dell'avversario. Se prima Schouten era quello che "senza di lui siamo una squadra, con lui un'altra", come ha ripetuto spesso il tecnico, ora anche Svanberg e Dominguez hanno assunto un ruolo altrettanto fondamentale. Nel periodo di calo dell'olandese, i due giocatori hanno anche giocato insieme, mettendo in pratica quella dinamicità e aggressività che Mihajlovic aveva chiesto. Ora Schouten è tornato al centro della mediana rossoblù, ritrovando quella pulizia di palloni che gli è valso il soprannome di "lavatrice" da Sinisa. A Roma sarà ancora lui titolare, con il ballotaggio che si è spostato nuovamente tra Svanberg e Dominguez, con il primo favorito, anche se ha dimostrato di rendere di più proprio in coppia con l'argentino. L'ex Velez avrà spazio, probabilmente, a partire dalla ripresa.