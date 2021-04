Stadio – Schouten mette il turbo per volare: la sua Olanda passa per il Bologna

Il gol contro il Crotone lo rilancia e restituisce a Mihajlovic un giocatore ambizioso

Jerdy ripartirà dal gol contro il Crotone, il primo in A: un gran tiro a giro che ha restituito a Mihajlovic la sua "lavatrice". Perchè il Bologna ha bisogno dell'olandese, e l'ex Excelsior ha bisogno dei rossoblù per conquistare la convocazione con gli Orange, se non per l'immediato Europeo, nel futuro. L'età, 24 anni, gioca un ruolo a suo favore, ma è anche la motivazione di questo suo rendimento altalenante nell'ultimo periodo. Sinisa sa quanto lui sia importante per la sua squadra. Il centrocampo emiliano, con lui in campo, acquista più geometrie e più sicurezza, caratteristiche fondamentali per l'equilibrio di questa squadra, come si è visto nell'ultimo match a Crotone, dove un suo ingresso ha ribaltato la gara.