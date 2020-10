Stadio – Saputo continua a investire nel Bologna, pronti altri 55 milioni

Joey Saputo continua a investire nel Bologna. Il bilancio rossoblù ha avuto bisogno di un intervento diretto del proprietario.

Lo aveva fatto prima del 30 giugno scorso con 45 milioni che servivano a colmare una perdita netta di 39.4 milioni contro i 21.7 del 2018/19. Altri 10 milioni sono previsti per questa stagione, cifra che potrebbe salire se il Bologna dovesse sostenere delle spese in questo campionato. Ieri a Casteldebole, con Saputo collegato dal Canada, è stato approvato il bilancio chiuso il 30 giugno 2020. Il patron rossoblù, finora, ha speso 190 milioni per il Bologna. Inoltre, nonostante un avvio di campionato negativo, continua ad essere fiducioso.

Fonte – Stadio.