Stadio – Rossoblù oggi al raduno. Sinisa al taglio del nastro

Esami e lavoro fino a martedì. Poi nuova pausa in attesa della partenza per Pinzolo il 14 luglio

La squadra si ritroverà a Casteldebole per iniziare a preparare il nuovo campionato, non prima di aver effettuato i tamponi molecolari. All'appello mancheranno i giocatori impegnati in nazionale. Non ci sarà neanche Hickey, reduce dall'operazione a entrambe le spalle. Mihajlovic conta di riavere lo scozzese, insieme agli altri assenti, quando si salirà in ritiro a Pinzolo il 14 luglio. Prima però, si lavorerà sul campo fino a martedì prossimo, tra test atletici e qualche esercizio con la palla. La prima amichevole per il Bfc è in programma il 24 luglio, ultimo giorno di ritiro, contro la Feralpisalò, mentre il 30 l'avversario sarà il Borussia Dortmund in Austria. Si lavora anche per organizzare un altro test match, dopo che il Covid ha fatto saltare la gara contro una squadra di Premier League.