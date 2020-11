Ritorno a Marassi, l’ultima volta che i rossoblù non subirono gol

Quaranta partite dopo il Bologna tornerà a Genova per non subire gol. L’ultima volta infatti fu nel lontano 25 settembre 2019 contro il Genoa, i rivali di quella Sampdoria che domani i rossoblù andranno a sfidare a domicilio.

A Marassi la truppa di Mihajlovic c’era già tornata l’anno scorso proprio contro i blucerchiati e vinse 2-1, subendo però la macchia del gol di Bonazzoli. Un percorso, quello di registrare il reparto difensivo, che potrebbe subire una svolta decisiva con il ritorno in campo di Gary Medel, che a Genova sarà disponibile, se non dall’inizio, almeno a partita in corso. Il Bologna non cambierà modo di giocare anche se la speranza per i rossoblù sarà quella di non subire gol, e di portare a casa i tre punti.

Fonte-Stadio