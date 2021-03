Cor Sport – Rinnovo Lotito-Inzaghi congelato: spunta Mihajlovic

La trattativa tra Inzaghi e Lotito per il rinnovo procede a rilento.

Colpa di una stagione controversa, fatta di risultati altalenanti. Ma il rapporto tra i due va oltre il calcio: Inzaghi viene considerato uno di famiglia e Lotito sa quanto costerebbe al tecnico piacentino abbandonare la Lazio dopo vent’anni. Intanto però, entrambi si guardano intorno. Simone piace a Fiorentina e Napoli, mentre il presidente capitolino starebbe guardando a Gotti dell’Udinese e Mihajlovic del Bologna, incerto della permanenza sotto le Due Torri l’anno prossimo. Per esperienza e senso di appartenenza, Sinisa sarebbe l’unico in grado di riempire il vuoto lasciato da Inzaghi, ma per ora siamo solo alle prima fasi di studio.

Fonte-Cor Sport