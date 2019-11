Prove di normalità per Sinisa, si valuta la sua presenza a Napoli

Dopo la sua dimissione dall’ospedale sembrava una follia andare in panchina con il Napoli. E invece Sinisa Mihajlovic sta seriamente valutando, insieme ai medici, un’eventuale presenza a bordo campo al San Paolo. Il secondo allenamento consecutivo svolto sotto la sua guida è un forte indizio in questo senso. A Casteldebole si stanno svolgendo delle vere prove di normalità, in attesa del totale recupero dell’allenatore rossoblu.

Certo non è acqua passata quel male che lo ha costretto a stare lontano dal resto del mondo per così tanto. Ma Sinisa sta lottando per riprendersi la sua vita e i ragazzi si godono il ritrovato comandante e il suo modo di lavorare. Lentamente si sta tornando alla vera quotidianità di squadra, con una risoluzione che sta procedendo lentamente, per gradi. Si continua quindi a valutare in casa Bologna l’eventuale presenza di Mihajlovic in panchina contro il Napoli. Al momento il meteo non annuncia rovesci e questo potrebbe aiutare, ma l’evolversi verrà valutato giorno per giorno.

Cor Sport.