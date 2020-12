Stadio – Prossime partite decisive per il mercato del Bologna

Il prossimo ciclo di partite del Bologna, racchiuso in 10 giorni(dal 13 al 23 dicembre), indirizzerà in un verso o nell’altro il mercato invernale dei rossoblù.

Le partite contro Roma, Spezia, Torino e Atalanta che attendono i rossoblù non saranno solo decisive per la classifica del Bologna, ma anche e soprattutto per capire quali strategie e investimenti il club dovrà elaborare in chiave mercato per gennaio. Sinisa Mihajlovic ha già fatto sapere insistentemente di volere un difensore e una punta centrale. E la società? Per ora attende le prossime partite, capendo quale possa essere la classifica della squadra a fine anno e dunque anche il suo valore effettivo. E’ vero che il tecnico serbo reclama l’innesto di due pedine fondamentali, ma solo a patto che siano di livello alto e facciano fare un salto di qualità alla squadra. Come ha detto Sinisa, non bisogna prendere tanto per prendere. Dall’altra parte Bigon e Sabatini non avrebbero il mandato da parte di Saputo di rafforzare la squadra solo per scalare qualche posizione in classifica. Viceversa, se il Bologna inciampasse in qualche contrattempo da qui a fine anno, si interverrebbe sul mercato con qualche investimento.

Fonte-Stadio