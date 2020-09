Stadio, Poli alla ricerca di una maglia da titolare

Ieri a Casteldebole la squadra di Mihajlovic ha continuato a lavorare in preparazione alla partita di lunedì sera contro il Parma. Si è rivisto a lavorare con la squadra Medel che ha svolto l’intera seduta con il compagni. Il centrocampista cileno, però, è in forte dubbio per il posticipo della seconda giornata a causa di una scarsa condizione fisica. Chi invece vuole candidarsi a giocare dal primo minuto è Andrea Poli che è in lotta per un posto da titolare con Dominguez e Svanberg per fare coppia con Schouten. Nelle altre zone di campo dovrebbero essere tutti confermati ad eccezione dello squalificato Dijks. A sostituire il terzino olandese, il favorito sembra essere Denswil, ma anche Mbaye e Hickey non sono soluzioni da scartare.