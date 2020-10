Stadio – Per Hickey esame Scarpa d’Oro

Mihajlovic prova molta stima per Aaron Hickey perchè ha saputo mostrare coraggio e attributi, caratteristiche apprezzate tantissimo dal tecnico. Infatti, nonostante la giovane età, lo scozzese ha dimostrato di avere una grande personalità e di non aver paura di nessuno.

Dopo aver marcato sulle palle inattive Lapadula e Caputo, con esiti non positivi, questa sera Hickey avrà l’arduo compito di sorvegliare Immobile. Mihajlovic non avrà alcun timore di proporre il suo terzino in marcatura sull’ex Scarpa d’Oro. Questo perchè il Bologna non si adegua all’altra squadra, ma va avanti seguendo la propria strada, pensando a fare quello che sa fare meglio secondo i principi di gioco e i concetti di sempre.

Fonte: Stadio