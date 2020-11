Stadio – Palacio torna titolare al centro

Oggi il Bologna potrà cominciare a lavorare a pieno regime per preparare la sfida di domenica contro il Crotone.

Ieri, come avviene a ogni allenamento successivo a una gara, il gruppo rossoblù è stato diviso in due. Da una parte i titolari che hanno svolto un allenamento di scarico in palestra, dall’altra chi non è sceso in campo si è esercitato sul campo. Rodrigo Palacio, subentrato nel match di Coppa, ha svolto un programma di allenamento personalizzato e domenica contro il Crotone dovrebbe tornare titolare al centro dell’attacco. Nell’allenamento di oggi, Mihajlovic, valuterà con attenzione la condizione fisica dei suoi ragazzi per cominciare a imbastire la probabile formazione anti-Crotone.

Fonte: Stadio