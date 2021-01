Stadio – Palacio incide solo da titolare

Palacio dà il massimo quando parte da titolare, infatti i 15 gol segnati in maglia rossoblù li ha fatti giocando dall’inizio e 0 gol e 0 assist nei 414′ minuti da subentrato.

Il Trenza dalla panchina ha fatto circa un settimo delle sue 110 presenze con il Bologna, ma non è mai riuscito a incidere nei suoi 16 ingressi. In questa stagione, Mihajlovic lo ha fatto giocare per tutte le prime 17 giornate di campionato da titolare, anche nei turni infrasettimanali, e per questo motivo la sua media gol ne ha risentito. Palacio, il 5 febbraio, compirà 39 anni e in campo non risparmia mai uno scatto per la sua generosità, ma ogni tanto avrebbe bisogno di una pausa. Serve, quindi, trovare il giusto equilibrio per gestirlo al meglio. Nelle ultime due partite non ha iniziato dal primo minuto e ha giocato complessivamente 37′ minuti, ma non è riuscito a trovare il guizzo.

Fonte: Stadio