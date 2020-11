Bologna – Orsolini già in volo: il sogno è l’europeo

Riccardo Orsolini ha solo un modo per conquistare la maglia azzurra e il C.T Mancini: essere protagonista con il suo Bologna e segnare il più possibile.

Il Mancio non ha mai nascosto la sua stima per l’esterno rossoblù e i numeri inNnazionale sono a favore del numero 7: due gol in due partite. Ma la concorrenza è molto fitta nel ruolo di esterno destro: Chiesa, Bernardeschi e Berardi. Nonostante l’ex tecnico dell’Inter straveda per i due juventini, sia Orso sia quest’ultimo hanno più il gol addosso e in questo inizio di stagione lo stanno dimostrando. Per arrivare ai fatidici 23 il percorso è quindi lungo e tortuoso, e Orsolini sarà obbligato a seguire la strada che gli chiederà di percorrere Sinisa: dovrà mettersi nell’ottica che volere è anche potere, perchè solo se vorrà fortemente questo Europeo lo potrà conquistare.

Fonte-Stadio