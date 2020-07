Stadio – Orso, sveglia

Sinisa Mihajlovic cerca risposte domani sera a Parma, soprattutto da Riccardo Orsolini.

L’edizione odierna di Stadio si sofferma sulle difficoltà dell’ex Atalanta apparso appannato nelle recenti uscite, sostanzialmente un Orso in letargo. Per il quotidiano, però, incide il fattore stanchezza e condizione fisica, considerando che Orsolini, complice l’infortunio di Skov Olsen, non ha avuto alternative su quella fascia dovendole giocare tutte da titolare. Già da domani ci si attende un Orsolini diverso, anche per non compromettere le chance di nazionale visto e considerato che a inizio prossima stagione l’Italia tornerà in campo e nell’estate 2021 ci sarà l’Europeo.