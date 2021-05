Stadio – Nuovo Dall’Ara, il Bologna ha fretta

Consegnate al Comune la documentazione e le garanzie per il progetto definitivo, ora il club pensa anche allo stadio temporaneo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato la consegna in Comune del progetto definitivo per la ristrutturazione dello stadio Dall'Ara. Il paso è di quelli decisivi, e ora sembra tutto in ordine anche per poter accelerare i tempi, per quanto possibile, tra burocrazia e problematiche legate al covid.