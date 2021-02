Stadio – Mihajlovic vuole più aggressività, ma sul video è convinto di non aver offeso nessuno

Sinisa Mihajlovic vuole far parlare il campo, già sabato nel derby contro il Sassuolo.

Alle polemiche degli ultimi giorni il tecnico vuole rispondere con il lavoro e i fatti, lo riporta Stadio, che sottolinea come Sinisa abbia chiesto più aggressività ai giocatori. Già sabato Mihajlovic avrebbe avuto un colloquio con la squadra, puntando la lente di ingrandimento sull’accoglienza dei tifosi non meritata per la prestazione fornita con il Benevento, ma il putiferio per il video non era ancora scoppiato. Mihajlovic di questo non ha voluto parlare alla squadra ieri alla ripresa degli allenamenti, la concentrazione massima è sui fatti e sul riscatto e Sinisa non pensa di aver offeso chi era in via Andrea Costa venerdì sera. Un concetto che sarebbe pronto a ribadire nel caso in cui una delegazione di tifosi dovesse recarsi a Casteldebole. Ora la palla passa al campo, ovvero al derby con il Sassuolo.