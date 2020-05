Stadio – Mihajlovic supervisiona gli allenamenti, c’è il primo tu per tu con Dijks

Non si fermano gli allenamenti della prima squadra del Bologna, in vista della ripartenza. Anche nella giornata di ieri Mihajlovic si è presentato al centro tecnico, per lui allenamento in mattinata, con corsa e addominali. Nel pomeriggio però il serbo è tornato a Casteldebole, dove ha supervisionato gli allenamenti dei propri ragazzi. Si è anche verificato il primo faccia a faccia, ovviamente a distanza di sicurezza, tra Sinisa e uno dei suoi ragazzi.

Quando infatti è arrivato al centro tecnico Mitchell Dijks, l’allenatore ha fermato per qualche minuto l’olandese per discutere con lui. Ascoltati i suggerimenti tecnici del proprio tecnico, il trattore ha iniziato il proprio lavoro in campo. Il mister ha seguiro i suoi ragazzi per quasi tre ore, senza mai distogliere lo sguardo, salvo qualche video sul pc di Lamberti, il match analyst. Nella giornata di ieri sono stati inoltre forniti i pesi dalla società, per permettere ai giocatori di lavorare a casa.