Stadio – Mihajlovic insegue un record con il Bologna

Il tecnico serbo si avvia a cominciare la sua quinta stagione da allenatore del Bologna, di cui due da subentrato

Il mister rossoblù alla quindicesima giornata del prossimo campionato potrà diventare l'allenatore del Bologna che negli ultimi quarant'anni avrà raccolto più presenze in Serie A, superando Guidolin (129). Il tecnico che ha collezionato più panchine con il Bologna è Ulivieri (186 ma solo 68 in Serie A) ed è seguito da Mazzone con 144. Mihajlovic è fermo a 114 panchine, a fine stagione potrà arrivare a quota 152 e, nel caso in cui rispettasse il contratto che lo lega ai rossoblù fino al 2023, potrebbe raggiungere le 190 panchine superando anche Ulivieri.