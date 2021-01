Stadio – Mercato in entrata e in uscita

Salvo colpi di scena, lo scambio che porterebbe Faragò al Bologna e Calabresi al Cagliari sembra ormai giunto ai titoli di cosa. Infatti tutti i protagonisti che lavorano su questa operazione hanno dato la loro approvazione. Per quanto riguarda l’attaccante bisogna valutare diverse situazioni e nel nostro campionato appare complicato. Per esempio per Zaza del Torino bisogna capire quanto convenga investire su un trentenne che ha un ingaggio alto, operazione che andrebbe contro i principi rossoblù. Un altro nome è quello di Lammers dell’Atalanta che partirebbe solo in prestito secco e il Bologna non vuole far crescere un giovane di un’altra società. Viene monitorato anche il mercato estero ed è legittimo che Sinisa chieda un attaccante già pronto e non un giovane da fare crescere perché altrimenti può contare sui suoi ragazzi della Primavera.

