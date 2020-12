Stadio – Mercato di gennaio cruciale

Il Bologna, per diversi motivi, ha bisogno di essere rinforzato e in questa finestra di mercato dovranno essere bravi Bigon e Sabattini a trovare idee interessanti visto il poco budget.

Mihajlovic, come ha evidenziato più volte, necessita di un difensore centrale e di una prima punta per trovarsi nelle condizioni di lavorare meglio. Il mister ha bisogno di un segnale di impegno da parte della società che non può credere di tenerselo buono e sereno solo per avergli allungato il contratto di un anno. Due acquisti per gennaio sono fondamentali, perché Sassuolo e Verona hanno un altro passo e Udinese e Cagliari sono più pronte. I rossoblù si trovano sullo stesso piano di Sampdoria e Parma e, se non fosse per le tensioni interne, Torino e Fiorentina per individualità sono superiori. Ecco che in questo momento, il Bologna è superiore solo al Genoa e alle tre neopromosse e nelle condizioni attuali servirà solo un’altra impresa di Sinisa per arrivare nelle vicinanze del decimo posto.

Fonte: Stadio