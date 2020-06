Stadio – L’Europa per convincere Ibrahimovic

Sono tornati a chiacchierare al telefono Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic. Il desiderio del tecnico serbo resta quello di vestire Ibra di rossoblu per l’anno prossimo e per convincerlo ha intenzione di tentare fin da subito l’assalto all’Europa. Al momento il Bologna è attardato di 2 punti sul settimo posto rossonero e di un punto su Parma e Verona, entrambe però con una sfida da recuperare. Sulla carta la scalata non è delle più semplici ma Miha è l’uomo della storica rimonta dello scorso anno ed è pronto a ripetere l’impresa, solo con un obiettivo più alto della salvezza.

Il Milan è superiore al Bologna per organico e mezzi, ma questo non deve precludere ai rossoblu di sognare in grande. Nella ripresa infatti oltre al valore tecnico, che verrà ulteriormente esaltato dall’assenza del fattore campo, entreranno in campo altri fattori. La motivazione potrebbe fare la differenza in ogni singola partita, in questo senso il Milan non sta vivendo il migliore dei momenti e l’infortunio proprio di Ibra ha riacutizzato i veleni all’interno della squadra. L’Europa per Mihajlovic sarebbe il regalo perfetto da fare a Saputo e ai tifosi e che potrebbe convincere Ibrahimovic a cambiare bandiera e a concludere la sua carriera all’ombra della Torre di Maratona.